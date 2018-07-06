Portekizli Luis Nani, Eski Takımı Sporting Lizbon'a Geri Dönüyor

Bonservisi Valencia'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Lazio'da geçiren Portekizli futbolcu Luis Nani, eski takımı Sporting Lizbon'a geri dönüyor.

MAAŞINDA İNDİRİME GİDECEK

Transfer döneminde ismi Türk takımları ile de anılan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani'nin Sporting'e gitmek için maaşında indirime gideceği kaydedildi. Valencia'dan yıllık 2.5 milyon Euro maaş alan 31 yaşındaki futbolcu, daha az bir maaş karşılığında Portekiz'e dönmeyi kabul etti.

Portekiz basınının iddiasına göre Valencia teknik direktörü Marcelino Toral'ın kadroda düşünmediği Nani'nin Sporting'e transferi, kısa bir süre içinde resmileşecek.

SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM DEMİŞTİ

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'e transfer olabileceğinin sinyallerini vermiş ve "Göztepe ile görüşmedim. 1.5 milyon Euro ve artı bonuslar karşılığında anlaşma sağladığımız haberleri doğru değil. Türk insanı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Resmi teklif gelmesi durumunda değerlendiririm, Süper Lig'de yeniden forma giymek isterim ancak şu an görüştüğüm ve anlaştığım bir kulüp yok" açıklamasını yapmıştı.