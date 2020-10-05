Portekizli Bruma, 1 yıllığına Olympiakos'a kiralandı
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Portekizli Bruma, 1 yıllığına Olympiakos'a kiralandı

05.10.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:55

Olympiakos, PSV Eindhoven'dan Armindo Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı. Yunan ekibi, Portekizli oyuncuyu 1 yıllığına kiralarken 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu 7 milyon euro oldu.

Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibi Olympiakos ile resmi sözleşme imzaladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Olympiakos'tan yapılan açıklamada Bruma'nın PSV'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Yunan ekibi, transferin mali detaylarına ise yer verilmezken Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun sahibi oldu.

Kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan Bruma; Galatasaray, Real Sociedad ve Leipzig'ten sonra Hollanda'nın PSV takımına transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 31 maça çıkan Bruma 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

Portekizli Bruma, 1 yıllığına Olympiakos'a kiralandı
Haber Yorumları (2)
TOKATSPOR: Adam ilk maçında Türkiye kupasında tokat''ta sahaya çıktı. Bizim normalde sebzeci olan futbolculardan biri adamın ayağını kırdı. Şimdi mantıklı mı bu adamlarla bu adamların top oynaması diye düşünüyorum ?
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DARDANELSPORLU: Türkiye kupası dedin aklıma geldi. Çanakkale''de Dardanelle Tokat arasında bir Türkiye Kupası maçı vardı 9 gollü
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