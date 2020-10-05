Portekizli Bruma, 1 yıllığına Olympiakos'a kiralandı

Olympiakos, PSV Eindhoven'dan Armindo Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı. Yunan ekibi, Portekizli oyuncuyu 1 yıllığına kiralarken 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu 7 milyon euro oldu.

Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibi Olympiakos ile resmi sözleşme imzaladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Olympiakos'tan yapılan açıklamada Bruma'nın PSV'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Yunan ekibi, transferin mali detaylarına ise yer verilmezken Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun sahibi oldu.

Kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan Bruma; Galatasaray, Real Sociedad ve Leipzig'ten sonra Hollanda'nın PSV takımına transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla 31 maça çıkan Bruma 5 gol atıp 4 de asist yaptı.