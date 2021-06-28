Portekiz kaybedince Cristiano Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
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Portekiz kaybedince Cristiano Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız

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Dün akşam Belçika'ya 1-0 kaybeden Portekiz, EURO 2020'ye son 16 turunda veda etti. Karşılaşmada tek golü ilk yarıda Thorgan Hazard kaydetti. Portekiz ikinci yarıda 3-4 tane net fırsatı kaçırdı. Belçika kalecisi Courtois, Ronaldo'nun da sert frikiğini çıkardı. Maçın ardından Ronaldo, Courtois'a giderek, "Çok şanslısınız ha! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" diye takıldı.

EURO 2016'yı kazanan Ronaldo, bu kez aynı başarıyı tekrar edemedi. 36 yaşındaki star oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nı 5 golle kapattı. Dün akşam Belçika'ya diş geçiremeyen Portekiz, turnuvaya son 16 turunda veda etti. İlk yarıda Thorgan Hazard'ın attığı şık gol, maçın skorunu belirledi.

Portekiz kaybedince Cristiano Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız ha!

ESKİ TAKIM ARKADAŞINA TAKILDI

Ronaldo da maçtan sonra eski takım arkadaşı Courtois'yı tebrik etti. Ronaldo eski arkadaşına esprili şekilde, "Çok şanslısınız ha! Bugün top kaleye girmek istemedi. İyi şanslar adamım" diye takıldı. Bu anlar Avrupa basınında çok konuşuldu.

Portekiz kaybedince Cristiano Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız ha!
Portekiz kaybedince Cristiano Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız
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