Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var

Portekizli eski futbolcu Luis Figo, bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Figo, futbolculuğunun son döneminde Inter'de birlikte çalıştığı Mancini ile ilgili, "Onda saygı ve eğitim eksiliği var" ifadesini kullandı.

Barcelona ve Real Madrid'in eski yıldızı Luis Figo, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini'yle ilgili sert konuştu.

İtalyan efsanesi Fabio Cannavaro ile Instagram canlı yayınında konuşan Luis Figo, "Mancini beni en çok rahatsız eden insanlardan biriydi. İlk başta Inter'de iyi bir deneyim yaşadım ama sonrası hiç iyi geçmedi. Inter'de acı çektim. 20 yaşında değildim. 34-35 yaşında yaşamamam gereken durumlar içerisine girdim. Bu daha az oynama meselesi değildi. Çünkü 34 yaşında neler olabileceğini zaten biliyorsun. 85 dakikada ısınıp 3 dakika forma giyiyordum, bu tamamen saygı ve eğitim eksikliği. Profesyonel olup kararı kabul ettim ama ilişkimiz hiç iyi olmadı" ifadelerini kullandı.

"RAUL HER ZAMAN GOL ATMAYA HAZIRDI"

Figo ayrıca beraber birçok dünya yıldızıyla birlikte forma giydiğini belirterek bu isimler içerisinde Raul'ü ayrı bir yere koyduğunu belirtti.

Portekizli yıldız, "Ronaldo çok hızlı ve güçlüydü. Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek zordur. Ancak Raul'de her şeyden biraz vardı.Her zaman gol atmaya hazır olurdu ve fark yaratırdı" dedi.