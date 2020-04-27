Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı Koronavirüs nedeniyle kendini ülkesi Portekiz'de karantinaya alan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'e bağlı Madeira Adası'na gidip orada karantinaya kapanan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönüyor.

İtalya basınından yer alan habere göre; Ronaldo, bu hafta Madeira'dan ayrılarak Torino'ya gidecek.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAK

Portekizli yıldızın İtalya'da ilk 14 gün karantina altında kalacağı ifade edildi.

MART AYINDAN BERİ PORTEKİZ'DE

Koronavirüs salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesine giden ve kendisini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, mart ayından beri Portekiz'de bulunan Madeira Adası'nda izole bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

İTALYA'YA DÖNMEME KARARI ALMIŞTI

Portekizli yıldız futbolcu, Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini açıklamıştı.