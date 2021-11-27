Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye'den çekiniyor

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Portekiz'le eşleşti. Zorlu eşleşmeyle ilgili konuşan Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Trükiye'nin zorlu bir rakip olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ YENMEYE ODAKLANMALIYIZ"

Türkiye'yi yenmek istediklerini söyleyen Santos, "Şu anda İtalya hakkında konuşmamalıyız. Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. En önemli maçımız bu. Yenelim ve finale kalalım, ana hedefimiz bu." dedi.

"HER ZAMAN ZORLUK ÇIKARIRLAR"

Türkiye maçının zor olacağını belirten deneyimli hoca, "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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