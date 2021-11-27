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Portekiz cephesi kuradan çok memnun değil! Kurt hoca, Türkiye'den çekiniyor

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Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Türkiye'yle eşleşmeleriyle ilgili konuştu. Santos yaptığı açıklamada, "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar" dedi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Portekiz'le eşleşti. Zorlu eşleşmeyle ilgili konuşan Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Trükiye'nin zorlu bir rakip olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ YENMEYE ODAKLANMALIYIZ"

Türkiye'yi yenmek istediklerini söyleyen Santos, "Şu anda İtalya hakkında konuşmamalıyız. Türkiye'yi yenmeye odaklanmalıyız. En önemli maçımız bu. Yenelim ve finale kalalım, ana hedefimiz bu." dedi.

"HER ZAMAN ZORLUK ÇIKARIRLAR"

Türkiye maçının zor olacağını belirten deneyimli hoca, "4-3-3 oynayan bir takımları ve çok iyi oyuncuları var. Türkiye her zaman çok zorlu bir rakip olmuştur. Her zaman zorluk çıkarırlar. Kendimizi hazırlayacağız. Katar'a gideceğimize dair inancım tam." ifadelerini kullandı.

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