Gülşen, Konserdeki Sunucunun "Çorabını Çek" Uyarısına "Şuursuz Sunucu" Diyerek Karşılık Verdi

Ordu'da konser veren Gülşen, sahne kıyafetinin bir parçası olan çorap çizmesi gösterinin sonuna doğru aşağıya indi. Belediye başkanın sahneye çiçek vermesi için anaons yapan sunucu Gülşen'e "Çorabını çek başkan sahneye çıkyor" diye uyarıda bulununca Gülşen, çileden çıktı.

SUNUCUYA TEPKİ GÖSTERDİ

Gülşen'de sunucuya tepki olarak "Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlarmısınız,şaka yaptıysanız şaka kaldırmak kadar samimiyetimiz yok" diyerek çıkıştı.

"BANA ÇORABINI ÇEK DİYEN ŞUURSUZ SUNUCUYU ÇIKARTMAYIN"

Daha sonra Belediye Başkanı Gülşen'e çiçek vermek için sahneye çıktı.? Gülşen belediye başkanına "bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Orduya" dedi.

SAHNE SONUNA KADAR TEPKİSİNE DEVAM ETTİ

Şarkı söylemeye başlayınca da öne geçip çorabını hep indirerek tepkisini sahnesi boyunca gösterdi.