Gülşen, Konserdeki Sunucunun "Çorabını Çek" Uyarısına "Şuursuz Sunucu" Diyerek Karşılık Verdi
Ünlü şarkıcı Gülşen Ordu'da verdiği konserde sunucunun "Çorabını çek başkan sahneye çıkıyor" demesine çok sinirlendi. Gülşen,"Şuursuz sunucu" diyerek tepkisini gösterdi.
Ordu'da konser veren Gülşen, sahne kıyafetinin bir parçası olan çorap çizmesi gösterinin sonuna doğru aşağıya indi. Belediye başkanın sahneye çiçek vermesi için anaons yapan sunucu Gülşen'e "Çorabını çek başkan sahneye çıkyor" diye uyarıda bulununca Gülşen, çileden çıktı.
SUNUCUYA TEPKİ GÖSTERDİ
Gülşen'de sunucuya tepki olarak "Pardon siz ne dediniz bir daha sesli bir şekilde tekrarlarmısınız,şaka yaptıysanız şaka kaldırmak kadar samimiyetimiz yok" diyerek çıkıştı.
"BANA ÇORABINI ÇEK DİYEN ŞUURSUZ SUNUCUYU ÇIKARTMAYIN"
Daha sonra Belediye Başkanı Gülşen'e çiçek vermek için sahneye çıktı.? Gülşen belediye başkanına "bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkartmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Orduya" dedi.
SAHNE SONUNA KADAR TEPKİSİNE DEVAM ETTİ
Şarkı söylemeye başlayınca da öne geçip çorabını hep indirerek tepkisini sahnesi boyunca gösterdi.
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Üstelik bu sunucumuz yanlız değil belliki ülkede bunlardan dolu varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bi ülkeyi snatcıları var edermiş peh.. sizin yüzünüze ahlak kalmadı.. saçma sapan sunucu ne demek resmen aşaladı..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sanatcı sanatta değişti günümüzde her şey sanat sanatcı olur oldu bir yer görünüyor desen desen hakaret veya taciz güzel firikik dedinmi sanatcı oluyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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biz ahlakı 50 sene önce kaybettikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gülşen Egonu da al defol git. . Bu endamlara girecek lüksün kalmadı artık senin !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır