POND Coin nedir? Güncel Marlin (POND) Coin yorum ve grafiği

Marlin bugünkü fiyatı ₺1,08 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺140.447.927 TRY. Marlin son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #408, piyasa değeri ₺494.574.329 TRY. Dolaşımdaki arz 458.225.924 POND coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 POND coin.

POND COİN NEDİR?

POND, DeFi ve Web 3.0 için yüksek performanslı programlanabilir bir ağ altyapısı sağlayan açık bir protokoldür. POND ağındaki Metanodes adı verilen düğümler, geliştiricilerin özelleştirilmiş kaplamaları dağıtmaları ve uç hesaplamaları gerçekleştirmeleri için sanal bir yönlendirici arabirimi sağlayan MarlinVM'yi çalıştırır.

MarlinVM kullanılarak oluşturulabilen dikkate değer katmanlar şunları içerir:

* Blok zincirlerini ölçeklendirmek için düşük gecikmeli çoklu yayını engelleme * Arbitrajcılar için düşük gecikmeli mempool senkronizasyonu

* Mesh ağları

* Karma ağlar gibi anonim ağlar

* Cihaz optimizasyonu ve API'nin Infura, Alchemy vb. İçin önbelleğe alma yanıtları

Yerel fayda belirteci POND şunlar için kullanılır:

* Stake etme yoluyla ağ üzerinde doğrulama düğümlerini çalıştırmak

* Ağ kaynaklarının nasıl tahsis edildiğini belirlemek için yönetişim teklifleri yapmak ve oylamak

* Bir dizi ağ performansı denetçisini belirlemek ve aşağıdaki durumlarda bir sigorta fonundan kullanıcıları tazmin etmek bir SLA ihlali

Marlin, blok zinciri aracılığıyla güvence altına alınan uygulamaların, Web 2.0'a alışkın kullanıcılar için performans açısından ayırt edilemez olduğu merkezi olmayan bir web vaadini yerine getirmeyi hedefliyor.

Marlin'in Kurucuları Kimlerdir?

Marlin, tümü eşler arası ağ oluşturma konusunda kapsamlı deneyime sahip olan geliştiriciler Siddhartha, Prateesh ve Roshan'ın beynidir.

Üretimde parçalama kullanan ilk yüksek verimli blok zinciri olan Zilliqa'nın geliştirilmesinden sorumlu olan Siddhartha, Microsoft ve Adobe'de çalışan deneyime sahiptir ve 2 ABD patentinin yazarıdır. Prateesh, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Bilgisayar Ağlarına odaklanan bir doktora adayıdır ve açık kaynak kodlu bir meraklı olan Roshan, Boost C ++ kitaplıklarına katkıda bulunmuştur.

Proje, Ethereum Foundation, International Collegiate Programming Contest (ICPC) dünya madalyalı eski araştırmacıları ve Facebook, Cisco ve Bosch deneyimleri olan geliştiricileri istihdam ediyor. Chord DHT gibi seminal P2P makalelerinin yazarları da dahil olmak üzere danışmanları arasında Bittorrent'in eski CEO'sunu ve MIT ve Princeton'daki profesörleri sayıyor. Marlin, Binance Labs, Electric Capital ve Michael Arrington tarafından destekleniyor.

Marlin'i Benzersiz Yapan Nedir?

Marlin, ağ katmanı optimizasyonlarına odaklanan birkaç katman 0 projesinden biridir. IPFS'yi teşvik eden Filecoin'e benzer şekilde, Marlin teşvikli bir libp2p'ye eşdeğer olduğunu iddia ediyor. Bu, Marlin'i merkezi olmayan web'de her yerde bulunur hale getirir, çünkü herhangi bir eşler arası uygulama, dağıtılmış düğümler arasındaki ağa bağlı çalışır.

Bu nedenle Marlin, blok zincirinden bağımsızdır. Birkaç katman-1 ve katman-2 platformları için oluşturulmuş ağ geçitleri sunar. Performans, ademi merkeziyetçilik veya güvenlikten birinin feda edildiği ölçeklenebilirlik üçlemesinden muzdarip olan diğer birkaç ölçekleme çözümünün aksine, ağ katmanındaki iyileştirmeler, esas olarak fikir birliği katmanlarını yöneten bu tür kısıtlamalara tabi değildir.

Dolaşımda Kaç Marlin Jetonu Var?

Marlin ekonomisinde MPOND ve POND olmak üzere iki jeton vardır. MPOND'un toplam tedarik sınırı 10.000 iken, POND'un üst sınırı 10.000.000.000'dir. İki jeton arasındaki dönüşüm, 1 MPOND gönderildiğinde 1.000.000 POND döndüren bir köprü aracılığıyla kolaylaştırılır ve bunun tersi de geçerlidir. Başlangıçta, 4,623 MPOND ve 3,184,000,000 POND, öncelikle onaylayıcılar ve topluluk arasında dağıtılan POND ile oluşturulur. Bu sayılar, köprü üzerinden yapılan dönüşümler nedeniyle zaman içinde değişebilir. Her Marlin Metanode'un MPOND'u yatırması gerekir ve bahis ödülleri şeklinde POND alır.

Marlin Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Ethereum'un üzerine inşa edilen Marlin akıllı sözleşmelerinin yürütülmesinin doğruluğu, Ethereum düğümleri ağı tarafından korunmaktadır.

Ek olarak- * Metanode'lardan oluşan Marlin ağı, ağa ekledikleri içeriği doğrulayamadıkları için ağ DDoS ve spam saldırılarıyla karşı karşıya kalırsa, stake edilmiş MPOND ve delege POND'un kesilmesi riski taşır. * Proof-of-Work'ten farklı olarak ağ, kullanıcıların talep ettikleri SLA'larla performans ve kullanılabilirlik garantileri almalarını ve bunun için orantılı olarak ücretlendirilmelerini sağlamak için silme kodlaması aracılığıyla ayarlanabilir artıklık kullanır. * Pond DAO tarafından önceden onaylanmış, dünya çapında probları olan üçüncü taraf denetçiler ağı, daha yüksek güvenilirlik gerektiren uygulamalar için sürekli performans ve kapsama alanı izleme sağlar. DAO tarafından desteklenen bir sigorta fonu, ağın SLA garantilerini karşılayamaması nedeniyle zarara uğrayan kullanıcıları tazmin etmek için kullanılır.