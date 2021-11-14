Polonya maçının ardından

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Polonya'yı 52-41 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve kaptan Bahar Çağlar Ökten, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Bugün maçın aslında baş rolünde İzmitli sporseverler vardı. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Maç içerisinde inişli çıkışlı grafiklerimiz oldu. Zaman zaman skor bulmakta zorlandık. Ama müdafaada hiçbir zaman geri adım atmadık. Zaten Türk Milli Takımı'nın en önemli özelliği bu. Müdafaayı hiçbir zaman için bırakmıyoruz. Hücumda çözmemiz gereken problemlerimiz var. İç-dış dengesini sağlamakta ve rakip baskıyı artırdığı zaman maalesef skor bulmakta çok zorlanıyoruz. Dolayısıyla buralarda daha dikkatli olmamız, önce iyi bir analizini yapıp sonra da bunu çözmemiz lazım" diye konuştu.

Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten ise "Gerçekten çok özlemişiz. Pandemi sürecinde seyircimizden uzak kalmıştık. Bu bizi gerçekten ekstra motive ve mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar bu desteği hissetmek çok güzel. Maça başladığımız andan itibaren yaptığımız hatalarda da, pozitif olaylarda da hiçbir zaman geriye adım atmadık, pes etmedik ve birliğimizi koruduk. Bu sayede galip geldiğimize inanıyorum. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. 2'de 2 yaptık. İnşallah yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Biz kadın Basketbol takımları olarak her zaman Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve olimpiyatları hedefliyoruz ve bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi sırada 2023 Avrupa Şampiyonası var. Buraya gitmek için de kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.