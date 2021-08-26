Polonya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Polonya kadın milli voleybol oyuncuları isimleri nelerdir?

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Diğer gruplardan Polonya da son 16 ya kaldı. Bunun ardından Polonya kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Polonya voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Polonya voleybol hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...