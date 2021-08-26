Polonya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Polonya kadın milli voleybol oyuncuları isimleri nelerdir?
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Polonya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Polonya kadın milli voleybol oyuncuları isimleri nelerdir?

Polonya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Polonya kadın milli voleybol oyuncuları isimleri nelerdir?
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2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası başladı. Şuanda grup maçları tamamlandı ve son 16 turuna geçildi. Ülkemizin grupta rakipleri ise grupta Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollanda olmuştu. Diğer gruplardan Polonya da son 16 ya kaldı. Bunun ardından Polonya kadın voleybol takımı oyuncuları kimlerdir, kadrosu nedir merak edildi. Peki, Polonya voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Polonya voleybol hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...

2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçları devam ederken son 16'da mücadele edecek olan Polonya'nın oyuncuları araştırılıyor. Peki, Polonya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Polonya bayan voleybol oyuncuları isimleri Polonya milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? Polonya voleybol kadın oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

POLONYA KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI

Koç : Jacek NAWROCKI

  • GRAJBER Martyna : Dış smaçör : Boyu : 181
  • STYSIAK Magdalena : Karşısı : Boyu : 202
  • KOWALEWSKA Marlena : Pasör : Boyu : 176
  • KAKOLEWSKA Agnieszka : Orta blokçu : Boyu : 199
  • RASINSKA Aleksandra : Karşı : Boyu : 190
  • ROZANSKI Olivia : Dış smaçör : Boyu : 185
  • WOJCIK Aleksandra : Dış smaçör : Boyu : 185
  • STENCEL Anna : Orta blokçu : Boyu : 187
  • EFIMIENKO-MLOTKOWSKA Zuzanna : Orta blokçu : Boyu : 196
  • LUKASIK Martyna : Karşı : Boyu : 190
  • ALAGIERSKA Klaudia : Orta blok : Boyu : 190
  • SMARZEK Malwina : Karşısı : Boyu : 191
  • CENTKA Weronika : Orta blok : Boyu : 191
  • CZYRNIANSKA Martyna : Dış smaçör : Boyu : 190
  • DAMASKE Paulina : Dış smaçör : Boyu : 178
  • DRABEK Kinga : Libero : Boyu : 169
  • DRUZKOWSKA Karolina : Dış smaçör : Boyu : 194
  • FEDUSIO Monika : Dış smaçör : Boyu : 184
  • GORECKA Zuzanna : Dış smaçör : Boyu : 181
  • GRYKA Aleksandra : Orta blok : Boyu : 190
  • JAGLA Monika Katarzyna : Libero : Boyu : 177
  • LAZOWSKA Martyna : Pasör : Boyu : 176
  • LYSIAK Justyna : Libero : Boyu : 173
  • NOWICKA Julia Iwona : Pasör : Boyu : 175
  • PIASECKA Julita : Dış smaçör : Boyu : 189
  • POLAK Ewelina : Setter : Boyu : 175
  • STENZEL Maria : Libero : Boyu : 167
  • SZLAGOWSKA Weronika : Dış smaçör : Boyu : 188
  • WENERSKA Katarzyna Pasör : Boyu : 180
  • ZIOLKOWSKA Marta : Orta blokçu : Boyu : 188
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Polonya kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları! 2021 Polonya kadın milli voleybol oyuncuları isimleri nelerdir? - Haberler
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