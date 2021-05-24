Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de
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Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 24 adet SİHA alımıyla ilgili temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Gerekli görüşmelerden sonra anlaşma sağlanır ve imzalar atılırsa Polonya, Türkiye'den SİHA satın alan ilk NATO üyesi olacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Duda'nın ziyareti sırasında Türkiye'den alacakları insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar (TB2) tipi Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) alacağını duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya böylece Türkiye'den drone alan ilk NATO üyesi ülke olacak. Blaszczak, TB2 ile ilgili "Bu, gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı.

SEKTÖRÜN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLARAK TANIMLANIYOR

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'lar, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar ile tekrar dünyanın dikkatini çekmişti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 adlı SİHA, sektörün en iyilerinden biri olarak tanımlanıyor. Özellikle füze taşıyabilen en küçük SİHA'lardan biri olması dolasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bayraktar TB2, keşif, sürekli havadan gözetleme ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi açısından bir İHA, mühimmat yükünü hedefe ateşleyerek imha etmesi açısından ise SİHA olarak kullanılabiliyor.

KANADA, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ İHRACATI İZNİNİ İPTAL ETTİ

Diğer yandan Kanada, Türkiye'ye insansız hava aracı üretimi için teknoloji ihracı iznini Nisan ayında iptal etmişti. Kanada, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerinin ardından bu durumu araştırmak için ihracata Ekim ayında ara vermişti. Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı. Garneau, "Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada'nın dış politikasıyla da, Türkiye'nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (3)
SERDAR TURGUT : Sadece siha almak icin bir bakan gelmez haberi verirken buyutmeyin turkuvaz medya gibisiniz Iranin sihasi 1000 km gidiyor
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AHMET SAY: bir siha yaptık oda şu ülkeye yararlı sadece bi damat var onun sayesinde durmadan reklamı yapılıyor doğru 1 yanlış 5 ama bu ülkede 3 yanlış 1 doğruyu götürmüyor 1 doğru 5 yanlışı götürüyor
Cevap Yaz 73 14 Yayından Kaldır
MUHAMMET KARAÇAM: çok şükür
Cevap Yaz 11 40 Yayından Kaldır
500
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Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de - Haberler Ekonomi
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