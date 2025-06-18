Zirai Don Olayı 90 Bin Çiftçiyi Etkiledi: Hasar 21,6 Milyar Lira

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEDDK Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, zirai don olayının 90 bin çiftçiyi etkileyip 21,6 milyar lira hasara yol açtığını açıkladı. TBMM Komisyonu, tarımsal sigortanın yeniden yapılandırılmasını tartışacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Emine Feray Sezgin, zirai don olayından yaklaşık 90 bin çiftçinin etkilendiğini belirterek, "Gerçekleşen don hasarımız 21,6 milyar, ödenen don hasarımız da 1,5 milyar lira, şu ana kadar." dedi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında toplandı.

Saha ziyaretlerini sürdürdüklerini ifade eden Korkmaz, Karadeniz ve Ege'de dondan etkilenen bölgeleri ziyaret edeceklerini bildirdi.

"Küresel ısınma ve iklim değişikliği gerçeğinde sürdürülebilir tarımsal üretim" ile "Sürdürülebilir tarımsal üretim için Türkiye'de tarımsal sigorta sisteminin yeniden yapılandırılması" başlıklarında iki çalıştay düzenleyeceklerini bildiren Korkmaz, sigorta ve sürdürülebilir tarım konusunda uzman akademisyen ve profesyonellerden oluşan bir ekiple konuyu tartışacaklarını anlattı.

SEDDK Başkan Yardımcısı Sezgin, yaptığı sunumda, don olayının sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı.

TARSİM poliçesi olup zirai don teminatı içerenlere ilişkin Sezgin, "74 milyar liralık bir teminatımız vardı, 7 milyar prim alındı. 184 bin poliçenin neredeyse yüzde 62'sine hasar isabet etti. Etkilenen çiftçi sayımız 90 bine yakın. Gerçekleşen don hasarımız 21,6 milyar, ödenen don hasarımız da 1,5 milyar lira, şu ana kadar." ifadesini kullandı.

Zirai dondan en fazla üzümün etkilendiğini belirten Sezgin, "Hasarların neredeyse yüzde 52'si üzümden geldi. Bunu kayısı, fındık, elma ve nektarin takip etti. İl bazında baktığımızda da ilk sırada gene yüzde 51'e yakını Manisa'dan geliyor, Malatya takip ediyor. Ordu, Giresun, Mersin, Konya, Niğde, Karaman, Düzce ve Kayseri ilk 10 sırada." diye konuştu.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü de bu tür felaketlerin devam edebileceğine dikkati çekerek, "Ama şimdi asmada üzüm var. Bundan sonra da dolu olabilir mi? Olabilir. Fırtına olabilir mi? Olabilir. Ben şimdi ödersem poliçe bitmiş olur. Ödememe bir teknik özellik, sigorta tekniği açısından ödemiyoruz. Yani hasat tarihini de çiftçi kendisi veriyor. Onu da biz vermiyoruz. Hasadı ne zaman kendisi beyan ederse o tarihe göre biz ödemeyi yapmış oluyoruz." bilgisini verdi.

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Atilla Oksay ise üreticinin sigorta farkındalığının artırılması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğinin getirdiği risklerin belli mekanizmalarla yönetilmesi gerektiğine işaret eden Oksay, bu konuda kamu özel iş birliğinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
e-Nabız'da milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan

Milyonlarca kişiyi etkileyecek değişim! İlaç alma sistemi sil baştan
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Türk turizmine ağır darbe! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Dünyaya rezil oluyoruz! Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.