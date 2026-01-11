Bakan Kacır'dan, 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin katma değerli üretimini artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik eden programlar ve dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik eden, yeşil ve dijital dönüşümü güçlü şekilde destekleyen programlarımızla Türkiye'nin katma değerli üretimini artıracak adımları tüm kurumlarımızla iş birliği içinde atmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesine desteklerini esirgemeyen, sanayicilerimizin her daim yanında olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.