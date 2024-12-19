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Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin maliyeti 2,5 kat arttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında çiftçilere verdiği manda yoğurtlu tarifin maliyeti bir kez daha tartışma konusu oldu. Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde söz alan Yeniden Refah Partili Mehmet Aşıla, tarifin maliyetinin 2022 yılında 450 TL olduğunu, bugün ise 2,5 kat artarak bin 229 TL'ye yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında Tokat'ta çiftçilerle yaptığı buluşmada verdiği manda yoğurtlu tarif, ülke gündeminde tartışmalara yol açmıştı.

"MANDA YOĞURDU, MEDİNE HURMASI, KESTANE BALI VE YULAF KARIŞIMI YERİM"

Erdoğan, her akşam yatmadan yediğini belirttiği karışımı tavsiye ederek, "Manda yoğurdu hakikaten kalitedir. İçine şöyle Medine hurması doğrarım, çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bunu yer yatarım, şifa..." demişti.

MALİYETİ TAM 2,5 KAT ARTTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında vermiş olduğu tarifin bugünkü maliyetini hesapladı.

2022 yılında 450 TL olan söz konusu tarifin maliyetinin 2,5 kat artığını ifade eden Aşıla, "Şimdi ise bin 229 TL'ye yükseldi. El insaf" dedi.

Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin maliyeti 2,5 kat arttı
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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İşte Erdoğan'ın manda yoğurtlu tarifinin bugünkü maliyeti
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Reisimiz bi manda kaymağı da mı yemesin...

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Haber YorumlarıTayfun İZGİ:

Adam koskoca ülke yönetiyor yazıklar olsun RP liler yiyecek tabi hergün farklı bir ülkede can mı dayanır buna

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