Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan'da basına değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin çok daha stratejik hale geldiğini söyledi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşen Yılmaz, ardından Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuarı'nı ziyaret etti.

Yılmaz, burada, Türkmenistan ziyaretine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Türkmenistan'ın, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkesi olduğunu, dolayısıyla ilişkilerin her geçen gün ilerlediğini ve daha önemli bir aşamaya geldiğini belirten Yılmaz, "Özellikle dünyanın, bölgemizin içinden geçtiği bu süreçte Türkmenistan'la Türkiye ilişkileri çok daha stratejik hale gelmiş durumda." diye konuştu.

Yılmaz, Türkmen gazının Türkiye'ye ve Türkiye kanalıyla Avrupa ve dünya pazarına ulaşması, orta koridorla Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin kolaylaştırılması gibi çok önemli gündem maddelerinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkmenistan ile aynı zamanda çok önemli bir iş, ticaret ortaklığımız var. Geçen yıl 2,2 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmimiz oluştu. Liderlerimizin bize koyduğu hedef bunu 5 milyar dolara çıkarmak. Bugün Sayın Serdar Berdimuhammedov ile çok güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Huzurunuzda ben kendisine, bizi ve heyetimizi çok güzel misafir eden Türkmen makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Çok faydalı toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Bugün de Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuarı'nı az önce gezdik.

Bir taraftan da iş dünyalarını buluşturmaya, ürünleri karşılıklı tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii çeşitli anlaşmalar ve iş dünyalarının bir araya gelmeleriyle bu 5 milyar dolar hedefine her geçen yıl yaklaşıyoruz. Enerjide özellikle yapacağımız iş birliklerinin de bu alanda çarpan etkisi oluşturacağına inanıyoruz. Karşılıklı yatırımları artırma gayreti içindeyiz.

Müteahhitlik sektöründe burada yine 56 milyar dolara ulaşmış bir hacmimiz söz konusu. Çok iyi şirketlerimiz, firmalarımız var. Onlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Özellikle son dönemde yapılan akıllı şehirler çok dikkat çekiyor Türkmenistan'da. Her geçen yıl Türkmenistan daha ileriye gidiyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri her geçen yıl daha ileriye taşıdıklarını belirtti.