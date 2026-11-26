Yılmaz, DDK'nın fon sürecini 21 müfettiş ve uzmanla denetlemeyi sürdürdüğünü belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Devlet Denetleme Kurulunun fon sürecine ilişkin inceleme ve denetim faaliyetlerini 21 müfettiş ve uzmanla sürdürdüğünü açıkladı. İnceleme ve denetimin bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinde yapıldığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılmaktadır."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı