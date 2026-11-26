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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Devlet Denetleme Kurulumuz fon sürecini inceleme ve denetim faaliyetlerine 21 müfettiş ve uzmanla devam etmekte, inceleme ve denetim bizzat ilgili kurumlarda ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılmaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı