ŞANLIURFA - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Şanlıurfa'da konuştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, muhalefet partileri tarafından kurulan 6'lı masaya ilişkin, "Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar Türkiye'nin her bir tarafından duyuluyor." dedi.

Erbakan, partisinin Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin üye ve katılımlarla hızla büyüdüğünü anlatan Erbakan, iktidar yürüyüşlerinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Erbakan, ekonomi politikalarını eleştirdiği iktidarın milletin derdini çözmede yetersiz kaldığını savundu.

Muhalefet partileri tarafından kurulan 6'lı masayı da eleştiren Fatih Erbakan, şöyle devam etti:

"Her partinin kendi tarafına çekmeye çalıştığı masadan gelen çatırtılar Türkiye'nin her bir tarafından duyuluyor. Milletimiz zaten az olan ümidini bu 6'lı masadan her geçen gün biraz daha kaybediyor. Milletimiz için bu masa ümit olmaktan çıkıyor. Birde masadakilerin hiçbirinin ülkenin hangi meselesini nasıl çözeceklerine ilişkin projelendirilmiş bir çalışmaları yok. Bu içinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan nasıl kurtulacağımıza dair bir paketleri ortada yok. Kaynağı nereden bulacaksın da millete vereceksin. Yeniden Refah Partisi olarak bizim ilk işimiz milli kaynak açıklamalarımızı yazmak oldu. Güçlendirilmiş Parlamenter, güçlendirilmiş parlamenter, sabah akşam bunu tekrar ediyorlar. Sokakta ekmek derdine düşmüş vatandaşın bu güçlendirilmiş parlamenter söylemi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Böyle bir noktada bir tarafta iktidar bir tarafta 6'lı masa bir tarafta HDP...Aziz 85 milyon vatandaşımız önüne konulan bu tabloyu ve bu tablonun aktörlerini kabul etmiyor, reddediyor. Milletimiz bu tablonun aktörlerini değil Yeniden Refah Partisi'ni seçiyor, Yeniden Refah Partisi'ni Türkiye'nin üye sayısını en fazla artıran partisi yapıyor. "

Kongrede, mevcut Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Yavuz tekrar aynı göreve seçildi.