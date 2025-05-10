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Yeniden Refah Partisi Aksaray 2. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

Yeniden Refah Partisi Aksaray 2. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aksaray'da düzenlenen 2. Olağan İl Kongresi'nde partinin büyümesini ve milletin değişim isteğini vurguladı. Erbakan, partinin 650 bin üyesi ile Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi olduğunu belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aksaray 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi'nin siyaset anlayışıyla milletin gönlünde yer edindiğini söyledi.

Vatandaşlara 6 yıl önce partiyi kurduklarında umut ve çarenin kendilerinde olduğunu vadettiklerini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu partide hayrın kendisi ve Milli Görüş var. Bu çağrımıza aziz milletimiz kulak verdi. Geçirdiğimiz 2 seçimde de aldığımız oylar bunun kanıtı. Yeniden Refah Parti'miz, 31 Mart'ta yüzde 7'lik oy oranına ulaşmış ve Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi haline gelmiştir. Allah'a sonsuz şükürler olsun.

Milletimizin çağrımıza kulak verdiğinin bir diğer göstergesi üye sayımızdır. Bugün itibarıyla yaklaşık 650 bin üyesiyle partimiz sadece oy oranı bakımından değil, üye sayısı bakımından da Türkiye'nin 3. büyük siyasi partisi olmuştur. İnşallah bizler de milletimizin bu teveccühüne ve güvenine layık olacağız. İnşallah Yeniden Refah Partisi'ni iktidara taşıyacağız."

Erbakan, Türk milletinin değişim istediğini ve mevcut yönetimden memnun olmadığını ifade etti.

Vatandaşların mevcudun yerine Milli Görüş'ün iktidara gelmesi gerektiğini istediğini vurgulayan Erbakan, "Halk, özellikle merhum Necmettin Erbakan hocanın yaptığı efsane hizmetleri hatırlıyor. O bolluk ve bereket dönemini hatırlıyor. İşçiye, memura ve emekliye verilen maaş zamlarını hatırlıyor. Bir değişim olacaksa bu değişimde mutlaka Milli Görüş'ün gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kongrede mevcut başkan Muhammet Topaç, tekrar Yeniden Refah Partisi Aksaray İl Başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Politika
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