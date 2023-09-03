Yeniden Refah Partisi, 31 Mart yerel seçimlerine damga vuracak

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimlerine de Yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vuracağız" dedi.

Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan, 21 yıl aradan sonra parti olarak 5 milletvekili ile Meclis'te yer almalarının takdir edilesi bir durum olduğunu belirterek, "Bütün bu adımlar atılırken; tek kuruş devlet yardımı almadan, dış güçlerin desteğini arkamıza almadan, medya desteği olmadan, cilalayıp parlatma operasyonları yapılmadan adım adım zafere yürüdük. 'İman varsa imkan da vardır' dedik ve ilk girdiğimiz seçimde önemli bir başarıyı ortaya koymuş olduk. Türkiye siyasetinin anahtar partisi haline gelmiş olduk. 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart yerel Seçimlerine de Yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vuracağız. Hem partimizin gelecek vaat eden 2028'in favori iktidar partisi olduğunu ortaya koyacağız hem de milletimizin özlemiş olduğu gerçek Milli Görüş belediyeciliğine inşallah yeniden kavuşacağız. Adım adım 2028 seçimlerine yürüyeceğiz. 2028'de merkezi iktidara Milli Görüş'ü taşıyacağız" dedi.

'İKTİDAR,YENİ EKONOMİ MODELİNDEN VAZGEÇTİ'

Türkiye'de gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığını söyleyen Erbakan, "Mevcut iktidar, 1 Aralık 2021 tarihinde açıklamış olduğu yeni ekonomi modelinden vazgeçmiş durumdadır. Faiz sebep enflasyon sonuç politikasıyla başlatılan yeni ekonomi modeli, Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in göreve başlamasıyla terk edilmiştir. Sayın Şimşek, devir teslim töreninde eski döneme ilişkin keskin göndermeler yaparak, rasyonel politikalara döneceğini ifade ederek, geçmiş dönemdeki politikaların rasyonel olmadığını da ortaya koymuştur. Sayın Şimşek'in eleştirdiği yeni ekonomi modeli sonucunda döviz fiyatlarında astronomik artışlar meydana geldi. Aradan geçen 21 aylık sürede yeni ekonomi modeli olarak adlandırılan model beklenenin aksine bütçe, dış ticaret ve cari açığı önemli düzeyde artırdı. Beklentilerin tam tersini verdi. 'Faiz sebep enflasyon neticedir' teorisinin de gerçek olmadığı bu sürede ortaya çıktı. Enflasyon, faizler düşmesine rağmen patlamaya devam etti. Çünkü düşük faizler dövizi patlattı" diye konuştu.

'DAR GELİRLİ MİLYONLAR KABUS GÖRÜYOR'

Yoksulluk sınırının 40 bin liraya dayandığını belirten Erbakan, "Asgari ücret, bugün açlık sınırının yeniden altında kalmış durumdadır. Vatandaşın en büyük derdinin geçim sıkıntısı olduğu açık bir şekilde ortadadır. TÜRK-İŞ'in yaptığı araştırma, yoksulluk sınırının ağustos ayında 39 bin 733 liraya, açıklık sınırının 12 bin 198 liraya yükseldiğini ortaya koyuyor ve bütün bu gerçekler asgari ücret zammının milletin eline geçmeden eridiğini, milyonlarca asgari ücretlinin yeniden açlığa mahkum olduğunu ortaya koyuyor. TÜRK-İŞ'e göre; Ankara'da yaşayan bir ailenin temel beslenme ihtiyacını karşılayabilmesi için aylık 12 bin 198 liraya ihtiyacı var. Yine Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabilmesi için 39 bin 733 liraya ihtiyacı var. Seçim öncesinde olduğu gibi bugün de halkın yüzde 45'i aç, yüzde 80'ini de yoksul durumdadır. Bu ekonomik ortamda veliler ve öğrenciler, okulların açılmasına sevineceği yerde üzülüyor ve endişe duyuyorlar. Çünkü okul masrafları bir önceki seneye göre; yüzde 105 oranında artmış. Dar gelirli milyonlar, şu anda kabus görüyor. Bu okul masrafları nasıl karşılanacak? Çocuk okutmak ve öğrenci olmak artık bu ülkede lüks haline gelmiştir" dedi.

'81 İLDE SEÇİME GİRME DÜŞÜNCESİNDEYİZ'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, 81 ilde kendi adaylarını gösterip göstermeyeceklerine ilişkin, "Yetkili kurullarımız aday işlemleri için gerekli çalışmaları yürütüyor. 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girme düşüncesindeyiz ve bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Milletimiz, Milli Görüş belediyeciliğini özlemiş durumdadır. İnşallah yeniden o ruh ve heyecanla milletimizi efsane hizmetlerle buluşturma kararlılığındayız" cevabını verdi.