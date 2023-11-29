Vali Ahmet Hamdi Usta Bingöl'deki Kurumları Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentteki kurumları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Usta, hemşehrilerine daha iyi bir yaşam standardı sunmak için çabalarının devam edeceğini belirtti.

Bingöl'deki kurumları ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Hemşehrilerimize daha kaliteli bir yaşam standardı sunmak içi gayret ve çabalarımız kesintisiz devam edecektir" dedi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, göreve geldiği günden bu yana dur durak bilmeden kentteki tüm kurum ve kuruluşları ziyaret etmeye devam ediyor. Vali Usta, bu çerçevede DSİ 94. Şube Müdürlüğü, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 84. Şube Şefliği, KOSGEB Bingöl İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Bingöl Yatırım Destek Ofisi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bingöl İl Koordinatörlüğü ve Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gerçekleştirdiği ziyaretler sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Usta, "Vatandaşa hizmet etme noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerlerine düşen sorumlulukları en hızlı ve en etkin şekilde yerine getirmelidir. Çalışma isteğimizi ve kararlılığımızı her an diri tutarak Bingöllü hemşehrilerimize daha kaliteli bir yaşam standardı sunmak için gayret ve çabalarımız kesintisiz devam edecektir" diye konuştu. - BİNGÖL