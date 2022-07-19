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Ülkü Ocaklarından üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik uygulama

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Ülkü Ocaklarından üniversite tercihi yapacak öğrencilere yönelik uygulama

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, üniversite tercihi yapacak öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla "tercih robotu" uygulamasını hayata geçirdi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, üniversite tercihi yapacak öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla "tercih robotu" uygulamasını hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl gibi bu yıl da üniversite sınavına giren öğrencilere destek olunuyor.

Vakıf tarafından 2022-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere tercih dönemi için destek amaçlı yapılan "tercih robotu" uygulaması, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından duyuruldu.

Vakfın "ulkuocaklari.org.tr" internet adresinden erişime açılan uygulama, puan ve başarı sırasına göre filtreleme yaparak öğrencilere yardımcı oluyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı geçen aylarda da sınavlarına hazırlanan öğrenciler için dijital eğitim platformu "BilgiOcakta" üzerinden çevrim içi deneme sınavları yapmıştı.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Ahmet Yiğit Yıldırım Politika Haberler

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