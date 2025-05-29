Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Eskişehir Programı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Eskişehir Programı Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Eskişehir'de TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni ve Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni gibi etkinliklere katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nın yarınki Eskişehir programıyla ilgili detaylar açıklandı.

Paylaşılan bilgilere göre, Bakan Uraloğlu ilk olarak Hasanbey Lojistik Merkezi'nde TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'ne katılacak. Uraloğlu, ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni'nde yer alacak. Eskişehir Valiliği ziyareti ve İl Koordinasyon Toplantısı'na da katılım sağlayacak olan Bakan Uraloğlu'nun programı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti ile son bulacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Taksim'de kabus oteli! 'Japon'un vaadine kandı, 2 gün işkence gördü

'Japon'un vaadine kandı, alıkonulup 2 gün işkence gördü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra kaza yaptı

Direksiyon başında video çekiyordu, saniyeler sonra felaketi yaşadı
Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı

Kasaba korkunç çığ felaketi sonrası toprak altında kaldı
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.