Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun Eskişehir Programı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nın yarınki Eskişehir programıyla ilgili detaylar açıklandı.

Paylaşılan bilgilere göre, Bakan Uraloğlu ilk olarak Hasanbey Lojistik Merkezi'nde TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'ne katılacak. Uraloğlu, ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantısı Temel Atma Töreni'nde yer alacak. Eskişehir Valiliği ziyareti ve İl Koordinasyon Toplantısı'na da katılım sağlayacak olan Bakan Uraloğlu'nun programı, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyareti ile son bulacak. - ESKİŞEHİR