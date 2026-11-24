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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA