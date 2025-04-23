Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Suriye ile Sivil Havacılık İş Birliği Görüşmesi Yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed Salibi ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed Salibi ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Sn. Eşhed Salibi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Suriye sivil havacılığının yeniden tekrar uluslararası normlara ulaşımının tesisi için gereken iş birliği alanlarını ele aldık. İki ülke arasında karşılıklı uçuşların tesis edilmesi ve mevcut seferlerin artırılması konusunda var olan iş birliğimize vurgu yaptık" ifadelerini kullandı.