Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Pakistan ile Demiryolu İşbirliklerini Görüştü
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Hanif Abbasi ile görüştü. İkili görüşmede Türkiye ve Pakistan arasındaki demir yolu iş birlikleri ele alındı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamabad'da düzenlenen RTMC'25 Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı kapsamında, Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Muhammad Hanif Abbasi ile görüştü.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan Federal Demiryolları Bakanı Sayın Muhammad Hanif Abbasi ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve Pakistan arasındaki demir yolu iş birliklerimizi ele aldık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika