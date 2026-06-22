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Bakan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Ali ile bir araya geldi

Bakan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Ali ile bir araya geldi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali ile görüşerek enerji reformları ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Özelleştirme Bakanı Muhammad Ali ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Özelleştirme Bakanı Sayın Muhammad Ali ve beraberindeki heyet ile bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Pakistan'ın elektrik piyasasında hazırlıklarını sürdürdüğü reform sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin son 20 yılda enerji piyasalarında hayata geçirdiği kapsamlı dönüşüm sürecinden elde ettiği tecrübeleri paylaştık. Önümüzdeki günlerde Pakistan heyetini İstanbul'da enerji sektörümüzün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya getirerek iki ülke arasında enerji alanındaki yatırım, ortaklık ve iş birliği fırsatlarını ele almayı planlıyoruz. Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarını, enerji alanında geliştireceğimiz somut iş birlikleriyle daha da güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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