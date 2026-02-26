Haberler

TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile OECD arasında İstanbul Merkezinin kurulmasına ilişkin protokol onaylandı. Vekiller, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ve gıda enflasyonuna değindi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda, teklifin maddeleri üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, OECD'nin istatistiklerini hatırlattı.

Türkiye'nin gençlerini istihdama dahil edemediğini savunan Kaya, OECD ülkeleri arasında gıda enflasyonunda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını dile getirdi.

Kaya, ekonomide sorunlar yaşandığını, gelir dağılımında da adaletsizlikler bulunduğunu söyledi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'nin OECD ile işbirliği yürütmesinin önemli olduğunu vurguladı.

OECD verilerine bakılarak geleceğe yönelik hedeflerin belirlenmesi gerektiğini belirten Akalın, Türkiye'nin üniversite mezuniyeti oranının OECD ortalamasının üzerinde olduğunu aktardı.

Akalın, üniversite mezunu sayısının nitelik ve kalite artışı anlamına gelmediğini ifade etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, OECD üyesi ülkelerde çalışanların eğitim ve sağlık giderlerini vergiden düşebildiğini ancak Türkiye'de bunun gerçekleştirilmediğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlarda güçlü olmasını istediklerini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonundaki görüşmelerde teklife destek verdiklerini hatırlatan Tan, CHP'nin Filistin konusunda büyük hassasiyete sahip olduğunu vurguladı.

Şahsı adına konuşan MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Azerbaycan Karabağ'daki Hocalı Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçtiğini hatırlattı.

Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu vurgulayan Aydın, katliamları unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı OECD merkezinin Türkiye'yi daha etkin yapacağını belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik baskı politikası uyguladığına işaret eden Koçak, bunun bölgesel gerilimi artıracağını dile getirdi.

Koçak, bölgesel işbirliğini merkeze alan politikaların önem taşıdığını vurguladı.

Genel Kurulda, görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi, 3 Mart Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından biri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı

Genç kızdan Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Baklayı ağzından çıkardı! Szymanski'den Fenerbahçe itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Güzelliğiyle büyülemişti, kim olduğu ortaya çıktı
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti

Bu sıra pide kuyruğu değil! Tek istekleri ünlü isimden imza alabilmek
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili 'cemevi' iddiası asılsız çıktı

Şehit pilotumuzla ilgili "cemevi" iddiası asılsız çıktı