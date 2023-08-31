Türkiye ile Malta arasında Denizcilik Anlaşması yeniden canlandırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Malta arasında 2015'te imzalanan Denizcilik Anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen Ortak Komisyon'un yeniden canlandırılması konusunda mutabakata varıldığını bildirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ulaştırma ve altyapı konuları ele alındı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malta Ulaştırma Altyapı ve Büyük Projeler Bakanı Aaron Farrugıa ile görüştü. Uraloğlu, Türkiye ile Malta arasında 2015'te imzalanan ' Denizcilik Anlaşması' çerçevesinde hayata geçirilen Ortak Komisyon'un yeniden canlandırılması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malta Ulaştırma Altyapı ve Büyük Projeler Bakanı Aaron Farrugıa'yı kabul etti. Görüşmede; iki ülke arasındaki ulaştırma ve altyapı konularının ele alındığını belirten Uraloğlu, "Özellikle Malta- Gozo Adası denizaltı tünel projesine değindik. Ülkemiz firmalarının bu projede yer almasına büyük önem verdiğimizi söyledik" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Malta'nın denizcilik sektöründe önemli bir rolü olduğunu belirterek, "İki ülke arasında 2015 yılında imzalanan Denizcilik Anlaşması çerçevesinde hayata geçirilen Ortak Komisyonun yeniden canlandırılması konusunda mutabakata vardık. Sivil Havacılık alanında da Malta'dan ülkemize gerçekleştirilecek turistik amaçlı charter uçuşlar konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğumuzu belirttik" dedi.

Toplantının sonunda, karşılıklı iyi niyet beyanları dile getirildi ve sorunsuz ilişkilerin daha da ileriye taşınması temennisinde bulunuldu.