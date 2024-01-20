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Turgut Altınok: Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar

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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Sincanlılarla bir araya geldi. Altınok, 'Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok' dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Sincanlılarla bir araya geldi. Altınok, "Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Sincan Kültür Evi'nde 57 mahalle muhtarı ve 100 sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Altınok burada yaptığı konuşmada kendisinin fildişi kulelerinden seyredenlerden insanlardan olmadığını ifade ederek, "Biz sosyal medyadan sahte paylaşımlar yapanlardan değiliz. Altınok sokağın adamı, Altınok halkın adamı" diye konuştu.

"Sahte anketler yayımlıyorlar"

ABB Başkan adayı Altınok, buluşmada yaptığı konuşmada Ankara'nın 5 yıllık bir kaybı olduğunu ifade etti. Göreve geldiğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Şimdi sahte anketler yayımlıyorlar. Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığı'nda da bu anketler yapıldı. Yapılan anketlerde yüzde 57 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket Sincan, Burası en az yüzde 75" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Turgut Altınok Sincan Ankara Politika Güncel Haberler

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