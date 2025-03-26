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Trump'tan Seçimlerde Yeni Düzenleme: Vatandaşlık Belgesi Zorunluluğu

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ABD Başkanı Trump, federal seçimlerde seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesini zorunlu kılan bir kararname imzaladı. Ayrıca, seçim gününde ulaşmayan oyların sayımına dahil eden eyaletlere karşı önlemler alınacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, federal seçimlerdeki seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesini zorunlu kılan kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da seçim kurallarını sıkılaştıran bir kararname imzaladı. Kararnamede, federal seçimlerdeki seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesi gösterilmesinin zorunlu olacağı ifade edildi. Ayrıca posta yoluyla kullanılan, ancak seçim gününde ulaşmayan oyları sayıma dahil eden eyaletlere karşı harekete geçileceği aktarıldı. Söz konusu kurallara uymayan eyaletlere federal seçim fonlarının kesileceği belirtildi. Trump kararnameyi imzalarken yaptığı konuşmada, "Seçimlerimizi düzene sokmalıyız. Bu ülke sahte seçimler ve kötü seçimler yüzünden çok hasta, bunu bir şekilde düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump seçim sistemine tepkili

Uzun süredir ABD'nin seçim sistemini sorgulayan Trump, 2020'de Joe Biden'ın başkanlık seçimindeki zaferinin "hileli" olduğunu savunuyor. Trump ve bazı Cumhuriyetçiler, vatandaş olmayanların yasa dışı bir şekilde oy kullandığına dair iddialarda bulunmuştu.

ABD'de 1996 tarihli Yasadışı Göçmenlik Reformu ve Göçmen Yükümlülüğü Yasası, vatandaş olmayanların federal seçimlerde oy kullanmasını yasaklıyor. Ülkede ayrıca şu anda 18 eyalet, oylama gününde veya öncesinde postalanmış olmaları şartıyla seçim gününden sonra oyların alınmasına izin veriyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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