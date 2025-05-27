Trump'tan Harvard'a Kesinti Planı: 3 Milyar Dolar Ticaret Okullarına Akacak
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nden 3 milyar dolarlık bağış kesintisi yaparak bu parayı ticaret okullarına aktarmayı planladığını duyurdu. Trump, bu yatırımın ülke için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nin bağışlardan toplanan gelirinden 3 milyar dolarlık kesinti yapıp, ticaret okullarına aktarmayı planladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok antisemitik olan Harvard'dan 3 milyar dolarlık hibe parasını alıp, ülkemizin dört bir yanındaki ticaret okullarına vermeyi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Trump, 3 milyar doların ABD için büyük bir yatırım olacağını vurgulayarak, bu paraya ülkenin çok ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika