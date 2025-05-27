Trump'tan Harvard'a Kesinti Planı: 3 Milyar Dolar Ticaret Okullarına Akacak

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nin bağışlardan toplanan gelirinden 3 milyar dolarlık kesinti yapıp, ticaret okullarına aktarmayı planladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok antisemitik olan Harvard'dan 3 milyar dolarlık hibe parasını alıp, ülkemizin dört bir yanındaki ticaret okullarına vermeyi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Trump, 3 milyar doların ABD için büyük bir yatırım olacağını vurgulayarak, bu paraya ülkenin çok ihtiyaç duyduğunu kaydetti.