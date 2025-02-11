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Trump, Plastik Pipet Kullanımına Dönüşü Onayladı

Trump, Plastik Pipet Kullanımına Dönüşü Onayladı
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ABD Başkanı Donald Trump, plastik pipet kullanımına geçilmesine dair bir kararname imzaladı. Trump, kağıt pipetlerin işlevselliğinden memnun kalmadığını belirtti ve plastik ürünlerin federal kurumlarda kullanılmasını teşvik etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeniden plastik pipet kullanımına geçilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kağıt pipetten plastik pipet kullanımına geçilmesine yönelik kararname imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da kararnameyi imzalarken yaptığı açıklamada, "Plastik pipetlere geri dönüyoruz. Kağıt pipetler işe yaramıyor" ifadelerini kullandı. Trump, "Bunları birçok kez kullandım ve bazen kırılıyorlar, patlıyorlar. Bir şey sıcaksa çok uzun süre dayanmıyorlar, birkaç dakika, bazen birkaç saniye. Bu gülünç bir durum. Plastiğin köpekbalıklarını çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum, çünkü onlar okyanusta yol alıyor" dedi.

Kararnamede ayrıca tüm federal kurumlarda plastik ürünlerin kullanılması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatı verildi.

Kağıt pipete Biden döneminde geçilmişti

Önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi geçtiğimiz yıl, 2027 yılına kadar gıda hizmetlerinde, etkinliklerde ve paketleme sektöründe, 2035 yılına kadar ise kamusal alanlarda tek kullanımlık plastiklerin aşamalı olarak kaldırılmasını kararlaştırmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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