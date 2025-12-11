Haberler

Trump, 1 milyon dolara ABD vatandaşlığı sağlayan "altın kart" vizesini başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 1 milyon dolar ödeyen varlıklı yabancılara vatandaşlık yolu sunan 'altın kart' programını başlattı. Program, yatırım yapanların hızlı bir şekilde oturum izni almasını sağlıyor fakat eleştirilerin hedefi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, en az 1 milyon dolar ödeyecek varlıklı yabancılara vatandaşlık yolunu açan "altın kart" programını başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, en az 1 milyon dolar verecek varlıklı yabancılara vatandaşlık yolu hızlandırılmış ABD vizesi sunan bir program başlattı. Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD hükümetinin Trump altın kartı bugün burada. Nitelikli ve gerekli incelemelerden geçen herkes için doğrudan vatandaşlık yolu. Çok heyecan verici! Büyük Amerikan şirketlerimiz nihayet paha biçilmez yeteneklerini ellerinde tutabilecek" ifadelerini kullandı.

Altın kart programının internet sitesinde yer alan bilgiye göre ABD'ye "önemli bir fayda" sağlayacaklarını kanıtlayabilenler 1 milyon doları tutarındaki bağış karşılığında Trump Gold Card ile rekor sürede oturum izni alabilecek. Ayrıca vize başvurusu için geri ödenmeyecek şekilde 15 bin dolarlık bir işlem ücreti talep ediliyor. Şirketlerin ise bu vize türüyle işe alacakları çalışanlarına sponsor olmaları durumunda 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Programın özel vergi avantajları sunan "platin kart" versiyonu ise 5 milyon dolara satışa sunulacak.

Altın kart programı, Şubat ayında ilk kez duyurulduğundan beri eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Bazı Demokratlar söz konusu programın zengin bireyleri haksız yere kayıracağını savundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
title