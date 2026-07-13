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Trump: "ABD, bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ödeme alacak"

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını ve boğazdan taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ödeme alınacağını duyurdu. Ayrıca İran'a yönelik abluka uygulamasını yeniden başlattıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Hürmüz Boğazı açık ve İran olsun ya da olmasın açık kalacak" ifadelerini kullanarak, "ABD, bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ödeme alacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı hakkında açıklamada bulundu. Trump, "Hürmüz Boğazı açık ve İran olsun ya da olmasın açık kalacak" ifadelerini kullandı. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda yeniden abluka başlatacağını duyuran Trump, "Yalnızca İran gemilerinin veya İran'ın müşterilerinin boğazdan giriş-çıkışını engelleyen uygulamayı yeniden yürürlüğe koyuyoruz. Bu uygulama bu nedenle 'İran Ablukası' olarak adlandırılacak. Diğer tüm ülkeler Hürmüz Boğazı'nı serbest ve adil şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret alacağını aktaran Trump, "ABD, bugünden itibaren 'Hürmüz Boğazı'nın Koruyucusu' olarak anılacak. Ancak bu görevin gereği olarak ve adalet ilkesi doğrultusunda, dünyanın bu son derece hassas bölgesinde güvenlik ve emniyet için yapılan tüm harcamaların karşılanması amacıyla, boğazdan taşınan tüm yüklerden yüzde 20 oranında ödeme alınacak. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi ve gerekli yapılanma derhal başlayacaktır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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