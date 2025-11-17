Trump, Epstein Belgelerinin Açıklanmasını İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait belgelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler Epstein dosyalarının açıklanması için oy kullanmalı, çünkü saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait belgelerin açığa çıkarılması gündemini yeniden alevlendirdi. ABD Başkanı, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın, Epstein davasıyla ilgili Adalet Bakanlığı belgelerinin açıklanmasına yönelik bir oylamanın, Trump hakkındaki reşit olmayan kızlara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı iddialarını sona erdirmeye yardımcı olacağını belirtmesinin ardından açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler Epstein dosyalarının açıklanması için oy kullanmalı, çünkü saklayacak bir şeyimiz yok. Bu, Cumhuriyetçi Parti'nin büyük başarısını gölgelemek için 'Radikal Sol Deliler' tarafından yürütülen Demokrat aldatmacasını artık geride bırakma zamanı" ifadelerini kullandı.

Epstein davası

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.

Davada Trump'ın adının geçtiği iddia edilmişti

ABD'li milyarder Elon Musk'ın Trump ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmada Trump'ın adının Jeffrey Epstein hakkındaki dava dosyalarında geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuna açıklanmadığını iddia etmesi ise tartışmaları beraberinde getirmişti. Wall Street Journal gazetesi Trump'ın Epstein'e 2003 yılında 50. doğum günü nedeniyle müstehcen bir mektup gönderdiğini iddia ederken, Trump haber nedeniyle Wall Street Journal ve sahibi Rupert Murdoch'a 10 milyar dolarlık dava açmıştı. Son olarak, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin uçuş kayıtları, cezaevi gözetim görüntüleri, mahkeme evrakları, ses kayıtları ve mailler dahil 33 bin 295 sayfa belgeyi yayınladığı kamuoyuna yansımıştı.

Eylül ayında yayımlanan belgelerde Elon Musk ve Prens Andrew'in isimleri yer almıştı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokratlar, eylül ayında, Jeffrey Epstein'e ait olduğu iddia edilen günlük programlar, mali tablolar ve uçuş listeleri gibi yeni kayıtları yayınlamıştı. Toplam 6 sayfadan oluşan ve mağdurların isimlerini gizlemek için büyük ölçüde sansürlendiği görülen belgelerde, dünyanın en zengin kişilerinden biri olan girişimci iş insanı Elon Musk, siyasi stratejist Steve Bannon ve teknoloji milyarderi Peter Thiel'in yanı sıra, İngiliz Kraliyet ailesinden York Dükü Prens Andrew'in isimleri yer almıştı. - WASHINGTON