Haberler

Başkan Albayrak, TOKİ çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Albayrak, TOKİ çalışmalarını yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mahmudiye İlçesi'nde TOKİ tarafından yapımı süren 101 konutun inşaatını yerinde inceledi. Başkan Albayrak, 2026 yılında tamamlanması planlanan projeyle ilgili bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mahmudiye İlçesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam 101 konutun inşaat çalışmalarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Mahmudiye İlçesi'nde TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların inşaatı sürüyor. İnşaatları yerinde inceleyen Başkan Albayrak, çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Albayrak'ın konuya ilişkin açıklamasında ise, "Siyasi görüş ayırt etmeksizin milletimize hizmete devam. Depreme dayanıklı konutlarımızda çalışmalar sıkıntısız şekilde devam ediyor. İnşallah 2026 yılının Ağustos ayında hemşehrilerimiz yeni yuvalarına kavuşacak. Güzel ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi, Mahmudiyeli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Hastanede 'öldü' denildi, defnedilirken ağlayınca yaşadığı anlaşıldı

"Öldü" denildi, tabuttan gelen sesle yaşadığı anlaşıldı
title