Başkan Albayrak, TOKİ çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mahmudiye İlçesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam 101 konutun inşaat çalışmalarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Mahmudiye İlçesi'nde TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların inşaatı sürüyor. İnşaatları yerinde inceleyen Başkan Albayrak, çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başkan Albayrak'ın konuya ilişkin açıklamasında ise, "Siyasi görüş ayırt etmeksizin milletimize hizmete devam. Depreme dayanıklı konutlarımızda çalışmalar sıkıntısız şekilde devam ediyor. İnşallah 2026 yılının Ağustos ayında hemşehrilerimiz yeni yuvalarına kavuşacak. Güzel ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi, Mahmudiyeli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR