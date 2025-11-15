Haberler

TOKİ Başkanı Sungur, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun teslim töreninde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, inşa ettikleri her bir konutun insana değer veren anlayışla planlandığını, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olduğunu söyledi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, inşa ettikleri her bir konutun insana değer veren anlayışla planlandığını, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olduğunu söyledi.

Sungur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen "350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu törenin yıkımdan yeniden doğuşa ve acıdan umuda uzanan dayanışmanın, azmin, devletin gücünün, milletin dua ve yardımlarının sembolü olduğunu belirtti.

Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen illerde afetin izlerini sildiklerini dile getiren Sungur, güvenli binalarla birlikte mahalle ve şehirleri adeta yeniden inşa ettiklerini anlattı.

Depremin etkilediği 11 ilde yapımını başlattıkları konutların büyük kısmını tamamladıklarına dikkati çeken Sungur, şunları kaydetti:

"19 Haziran'da Kahramanmaraş'ta, 6 Eylül'de Malatya'da, bugün Adıyaman'da, yıl sonunda Hatay'da yapılacak törenlerle inşallah konutların kura çekimi ve teslimleri bitmiş olacaktır. Her bir konut, insanımıza değer veren bir anlayışla planlanmış, depremlere karşı dirençli ve kaliteli olarak inşa edilmiştir. Yüzyılın felaketi sonrası kısa sürede inşa edilen bu konutlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bir milletin el birliği ile ayağa kalkışının en somut göstergesidir. Bugün huzurlarınızda Adıyaman'da 306, Malatya'da 20 bin 925, Kahramanmaraş'ta 5 bin 733, Hatay'da 10 bin 928, Gaziantep'te 2 bin 763, Adana'da 14, Osmaniye'de 90, Elazığ'da 354, Diyarbakır'da 50, Şanlıurfa'da 644, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Kayseri'de 15, Bingöl'de 62 olmak üzere toplam 50 bin 131 konut ile 4 bin 69 iş yeri daha sahiplerini bulacaktır."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Politika
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'den gidiyor

Fener'de son bir ayı!
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.