TİP Başkanı Erkan Baş, Can Atalay'ın Tahliyesini Talep Etti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Gezi Parkı davası hükümlüsü olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın tahliye edilmesi ve TBMM'ye kaydının yapılmasını istedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına rağmen hala hapiste olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere tüm milletvekillerine çağrıda bulunan Baş, "Can Atalay hakkındaki AYM kararı uygulanmalıdır. Can Atalay'ın TBMM'ye kaydı derhal yapılmalı ve hemen tahliye edilip görevine başlaması sağlanmalıdır." dedi.

Baş, bunun, TBMM çatısı altında görev yapan tüm milletvekillerinin Parlamento'ya ve Türkiye'deki milyonlarca vatandaşa karşı sorumluluğu olduğunu savundu.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik eleştirilerde bulunan Baş, "Bütçenin Meclis'e sunulduğu gün bir taraftan da bir torba kanun getirip, vatandaşa sayısız vergi yükü bindirip zaten onay istediğiniz bütçenin boş bir bütçe olduğunu, hayatta karşılığı olmayacağını kendiniz ifade etmiş oldunuz." diye konuştu.

Baş, Türkiye'de her 5 öğrenciden 1'inin parası olmadığı için okulda aç kaldığını da öne sürdü.