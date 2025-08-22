Ticaret Bakanı Ömer Bolat Siirt'te

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Siirt'te
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'e gelerek Valiliği ziyaret etti ve esnaf ile vatandaşlarla bir araya gelecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Bakan Bolat, kentteki programı kapsamında ilk olarak Siirt Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bolat'a, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Bakan Bolat'ın Siirt programı çerçevesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceği, iş dünyası temsilcileriyle toplantı gerçekleştireceği ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı bildirildi. - SİİRT

