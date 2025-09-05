Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rize'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret eden Bolat, şehirdeki projelere ilişkin bilgi aldı.

AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına ziyarette bulunan Bakan Bolat, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Bolat'a ziyaretleri sırasında Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Rize Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.