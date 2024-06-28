Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir ikili görüşme gerçekleştirerek, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını etraflıca değerlendirdik. Özellikle, iki ülke arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularında istişarelerde bulunduk. KKTC'nin ekonomik kalkınmasını desteklemek amacıyla, altyapı projeleri, enerji ve turizm gibi stratejik sektörlerde işbirliği yapabileceğimiz alanları belirledik. Ticaret Bakanlığı olarak, KKTC ile olan işbirliğimizi derinleştirmek ve ortak projeleri hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA