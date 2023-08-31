Ticaret Bakanı Ömer Bolat Kars'a ziyarette bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kars'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bolat, Kars Valiliği'nde brifing aldı ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Bakan Bolat'ı havaalanında Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, kurum ve daire amirleri karşıladı. Bakan Bolat, havaalanından Kars Valiliği'ne geçti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bolat, daha sonra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ta Kars ile ilgili brifing aldı.

Bakan Bolat, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelecek. Bolat, saat 16.00'da Karayolları Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde şehirdeki ekonomi odaklı sivil toplum kuruluşları ile toplantı yapacak. - KARS