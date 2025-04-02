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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'nin boykot çağrılarının ardından esnafla bir araya geldi. Bolat, milli ekonomiye sahip çıkma ve esnafla dayanışma vurgusu yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot çağrılarının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP'nin boykot çağrılarının ardından destek için esnafı ziyaret etti. Bakan Bolat, ziyaretine dair yaptığı paylaşımda, "Bugün, milli ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir milli ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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