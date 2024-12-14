Ticaret Bakanı Ömer Bolat Çankırı'da Ziyaretlerde Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi programa katılmak üzere Çankırı'ya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ziyaretlerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Bolat'ın Çankırı'daki ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Bakan Bolat, şeref defterini imzaladı. Bakan Bolat, daha sonra Vali Taşolar'dan Çankırı'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. - ÇANKIRI