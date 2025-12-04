Haberler

Bakan Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi

Bakan Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile gerçekleştirdiği toplantıda, KKTC'nin ekonomik kalkınması ve ticari bağların güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ve beraberindeki heyetle bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün, KKTC Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova ve beraberindeki heyet ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmemizde; KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ülkelerimiz arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi başta olmak üzere, KKTC'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak birçok başlık üzerinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun temel direklerinden biri olan, güçlü ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, KKTC ile ticari bağlarımızı daha da genişletmek, karşılıklı yatırım fırsatlarını çoğaltmak ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu derinleştirmek için ortak irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde; KKTC'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, ekonomik kapasitesini daha da güçlendirmek ve 'iki devlet tek millet' şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
147 milyon liralık hırsızlık skandalında ilk ifade! Gözaltındaki memur tutuklandı

147 milyon liralık skandalda memurla ilgili karar verildi
İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki skandal hırsızlığın ilk görüntüleri

İşte son yılların en büyük hırsızlığının ilk görüntüleri
İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 4 ülke boykot kararı aldı

Eurovision'da kriz! Skandal kararın ardından 4 ülke yarışmadan çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi

Uzmanları dinlediler, rahat çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler

Adliye soygununda anne konuştu! Olayın seyrini değiştirecek sözler
Bolu'da köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek bir talepleri var

O ilde köylüler ayaklandı, giriş çıkışları kapattı! Tek talepleri var
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Türkiye adliyedeki 147 milyonluk hırsızlığı konuşuyor! Şüpheli memur hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi

Adliyeden 147 milyonluk vurgun yapan katip hakkında yeni gelişme
İmralı'ya giden MHP'li Feti Yıldız, Öcalan'la görüşmesini anlattı

İmralı'ya giden MHP'li isim Öcalan'la görüşmesini anlattı
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var

Dünya Altın Konseyi 2026 tahminini açıkladı! Sürpriz senaryolar var
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı

Türkiye'nin başkentinde insanlıktan utandıran görüntü
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.