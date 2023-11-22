Ticaret Bakan Yardımcısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ziyarette, 'Kayseri'mizde sizleri görmek, güzel şehrimizin güzel insanlarını o konum ve durumlarda görmek bizleri hem yüreklendiriyor hem keyiflendiriyor' dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ziyarette, "Kayseri'mizde sizleri görmek, güzel şehrimizin güzel insanlarını o konum ve durumlarda görmek bizleri hem yüreklendiriyor hem keyiflendiriyor" dedi.

Bir dizi açılış ve programlar dolayısıyla Kayseri'ye gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan yardımcısı Ağar'ı başkanlık girişinde karşılayan Başkan Büyükkılıç, konuklara başkanlık fuaye alanındaki 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu sergiyi gezdirdi.

"Cenab-I Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın"

Fosil sergisi ziyareti sonrasında Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar'ı başkanlık makamına davet eden Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Kayseri'mizde sizleri görmek, güzel şehrimizin güzel insanlarını o konum ve durumlarda görmek bizleri hem yüreklendiriyor hem keyiflendiriyor. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın" ifadelerinde bulundu.

"Kayseri ve Kayserilinin hizmetinde olduğumuzu ifade etmeye geldik"

Bakan Yardımcısı Ağar, "Biz de memleketimizde, Kayseri'de bulunmaktan son derece memnuniyet duyduk. Her zaman Kayseri'nin ve Kayserilinin hizmetinde olduğumuzu da bir kez daha ifade etmeye, bir kez daha bunları dile getirmeye geldik" diyerek misafirperverliği için Bakan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetimi de yer alırken, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - KAYSERİ