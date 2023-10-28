Terme Belediyesi İsrail Ürünlerini Boykot Ediyor
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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak belediyeye ait tesiste İsrail ürünlerinin satılmayacağını duyurdu. Kılıç, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına karşı Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle belediyeye ait tesiste İsrail ürünlerinin satılmayacağını açıkladı.
Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılara karşı Filistinli kardeşlerinin yanında, binlerce masum insanı acımazsızca öldüren İsrail'in karşısında olduklarını vurguladı.
Bu amaçla belediyeye ait sosyal tesislerde İsrail menşeli ürünleri boykot edeceklerini bildiren Kılıç, ayrıca tesisteki masalara boykot mesajın bulunduğu metin bırakılarak vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.