Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kadınlarla Bir Araya Geldi

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede faaliyet sürdüren siyasi parti, sivil toplum kuruluşu üyesi ve girişimci kadınlarla bir araya geldi. Kadınlara ilçedeki faaliyetlerden bahseden Kılıç, kadınların öncelikli görüldüğünü vurguladı. Ayrıca, sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede faaliyet sürdüren siyasi parti, sivil toplum kuruluşu üyesi ve girişimci kadınlarla bir araya geldi.

Kılıç, kadınlara ilçedeki faaliyetlerden bahsederek, dönüşüm ve gelişim çalışmalarında kadınların öncelikli görüldüğünü vurguladı.

Sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen "Merhaba Bebek Projesi" ile temel malzemelerin içinde bulunduğu paketlerin dağıtımının devam ettiğini belirten Başkan Kılıç, ailelerin mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Terme Park Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan Yaşam Alanı'nda oyun alanlarının inşa edildiğini belirten Kılıç, ayrıca ilçede anaokulu sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Kılıç, "Bahçelievler ve Yenidoğan mahallelerimizde iki anaokulu için daha arazi tahsisini gerçekleştirerek, çocuklarının yarınlarının iyi olması için mücadele eden anne babaların yüzünü güldürdük." dedi.

Karadeniz Bölgesi'nin ilk istiridye mantarı kompost tesisinin inşa ve ihale aşamalarının tamamlanarak, deneme üretimine başlandığını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"2,5 milyon TL'si DOKAP hibeli 1,5 milyon TL'si belediyemiz tarafından karşılanan tesis bölgede alternatif tarım olanaklarına ek katkı sağlayarak, mantar üreticisi çiftçilerimizin lojistik masraflarını büyük ölçüde azaltacaktır. Tesis bölgenin tek mantar kompost tesis olarak hizmet veriyor. Tesis sonrası OGEP kapsamında onaylanan OKA destekli Alternatif Tarım ile İstihdama Katkı Projesi kapsamında 'Mantar Üretim Çadırları'mızı bitirerek, kadın çiftçilerimizin hizmetine verdik." Eski Hamam Restorasyon alanında ürettikleri ürünleri satıp aile ekonomisine ve kendi ekonomik özgürlüklerini sağlasınlar diye çok sayıda dükkanı kooperatiflerimizin hizmetine vereceğiz. Çarşıdaki Evim Hanımlar Misafirhanesi projemiz için kazmayı vurduk. Kısa sürede tamamlayarak kadınların hizmetine sunulacak. Kadınların bebekleriyle bir araya gelebileceği, oturup sohbet ederken bebekleri her türlü ihtiyacını gidebilecekleri bakım odalarından mescit ihtiyaçlarına kadar her şeyi sağlayacağız. Şehrin kalbinde kadınlarımıza farkındalık yaratacak bir projeye imza attık."

Başkan Kılıç, projelerle sadece bugünün Terme'sini değil, yarının Terme'sini de şekillendirdiklerini ifade ederek çalışmaların amacının kısa vadeli kazanımlar elde etmek değil, Terme'nin uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.