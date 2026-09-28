Haberler

TCMB Başkanı Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna 6 Ekim'de sunum yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak. Sunumda TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.

AHMET BUĞRA OLAÇ- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 6 Ekim'de sunum yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: AA
Bu haber 26 sitede yayınlandı.
Diyarbakır'da ölüm getiren kapı! Motosikletli yola savruldu, üzerinden kamyonet geçti

Açılan tek kapı bir can aldı! O anlar kameraya yansıdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit
Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi

Terörsüz Türkiye'de yeni adım: Alt komisyonların görevleri belirlendi
A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar

A Milli Takım'da 7 isim kadro dışı kaldı
Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi

Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi, ortalık fena karıştı
Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali gündem oldu

Kavak Yelleri’nin Deniz’i yıllar sonra ortaya çıktı!
Rober Hatemo’dan radikal karar: Müziği bırakıp kuyumculuğa dönecek

Ünlü şarkıcıdan radikal karar: Müziği bırakıp baba mesleğine dönecek
Kağıthane'de yer altı kabloları alev aldı! Sürücü aracını çekerken patlama anı kamerada

Yerden alevler fışkırdı! Aracını çektiği anda patlama oldu