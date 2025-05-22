TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine başlandı. Teklifte TSK subaylarının görevden alınması, spor müsabakalarındaki bahisler ve YÖK'e dair düzenlemeler bulunuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri başladı. Teklifte cumhurbaşkanına Türk Silahlı Kuvvetlerinde ( Tsk ) subayları görevden alma yetkisi veren düzenlemeler, futbol ve diğer spor müsabakalarındaki bahis ve şans oyunları, YÖK Kurulu üyeleri ile rektörlere yönelik düzenlemeler yer alıyor.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, verdikleri önerge ile kanun teklifindeki TSK'yla ilgili söz konusu 4, 9 ve 10. maddelerin yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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